Umzug in Georgsmarienhütte Wegen Neubau: Aldi Oesede jetzt im ehemaligen Impfzentrum Von Hauke Petersen Raphael Steffen | 05.05.2022, 06:49 Uhr

Aldi-Kunden müssen in Georgsmarienhütte vorerst woanders einkaufen: Die Filiale in Oesede wird neu gebaut und ist seit dem Wochenende geschlossen. Der Discounter ist vorübergehend in einem besonderen Gebäude untergekommen.