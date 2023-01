Die Polizei Georgsmarienhütte vermutet Silvesterfeuerwerk als Brandursache und sucht für die Ermittlungen Zeugen. Symbolfoto: dpa/Marcel Kusch up-down up-down Silvesterböller als Ursache? 100.000 Euro Schaden nach Feuer in Georgsmarienhütte am Neujahrsmorgen Von Sandra Dorn | 01.01.2023, 16:53 Uhr | Update vor 54 Min.

In der Schiefergasse in Georgsmarienhütte ist am Neujahrsmorgen um kurz vor 7 Uhr ein Auto abgebrannt. Das Feuer verursachte großen Schaden. Die Polizei ermittelt.