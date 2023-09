Eigentümer von Häusern und Grundstücken in Georgsmarienhütte müssen sich darauf einstellen, bald mehr Geld an die Stadt zu zahlen: Die Verwaltung möchte den Hebesatz der Grundsteuer A und B anheben, von jetzt 360 auf dann 395 Prozent. Der Erste Stadtrat Alexander Herzberg hofft, auf diese Weise jährlich 440.000 Euro mehr Einnahmen im kommunalen Haushalt verbuchen zu können.

Denn GMHütte braucht mehr Geld. Zwar sprudeln gerade die Gewerbesteuereinnahmen kräftig und konnten in der Vergangenheit gute Rücklagen gebildet werden. Aber angesichts steigender Zinsen und vieler teurer Projekte wie dem Neubau der Michaelisschule oder der Sanierung der Alten Wanne mahnt Herzberg zu Haushaltsdisziplin: „Wir haben nichts zu verschenken.“ Im kommenden Jahr rechnet er mit einem Minus von 11,5 Millionen Euro. Die Schulden der Stadt könnten bis 2027 auf fast 97 Millionen Euro steigen.

Steigerung um zehn Prozent

Herzbergs Berechnungen zufolge müssten Besitzer eines „normalen Einfamilienhauses“ bei dem angedachten Hebesatz künftig etwa 31 Euro mehr im Jahr zahlen, was einer Steigerung um zehn Prozent entspräche: „Das sollte verschmerzbar sein.“ Zuletzt wurde die Grundsteuer 2003 angepasst.

In der Politik zeichnet sich eine Mehrheit für die Erhöhung ab, die meisten Ausschussmitglieder reagierten zustimmend. Wolfgang Springmeier (Grüne) sprach von einem „Tropfen auf den heißen Stein“. Allerdings fällt der städtische Haushalt oft positiver aus, als ursprünglich gedacht – was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist: Wegen Personalmangel und der Fülle an Aufgaben werden Investitionen immer wieder aufgeschoben, weil die Verwaltung ihre Umsetzung schlicht nicht schafft.

Personal der Stadt ist überlastet

Die Folge: Immer wieder werden Projekte angekündigt, die dann auf die lange Bank geschoben werden müssen. Vor allem das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM), das unter anderem die Schulen in GMHütte verwaltet, gilt als überlastet. „Unsere ganzen Haushalte der letzten Jahre waren unrealistisch“, räumte Annette Jantos (SPD) ein.

Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Wegen einer Kündigung wird ZGM-Leiter Anton Hornstein bald der einzige Technische Mitarbeiter seiner Abteilung sein. Und in den nächsten zehn Jahren gehen 69 Beschäftigte der Stadt in Rente, was einem Viertel der Belegschaft entspricht.

Die geplanten Aufwendungen des ZGM deswegen pauschal um 75 Prozent zu kürzen, wie es in Herzbergs Entwurf steht, sah Jantos ebenso wie Martin Dälken (CDU) aber kritisch. Nicht mal eine Million Euro für Schulen, aber drei Millionen für Straßen? Schwer vermittelbar, befand Dälken. Der finale Haushalt soll im Dezember beschlossen werden.