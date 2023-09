Das teilt die Stadt GMHütte in einer Presseerklärung mit. Der Fördertopf, der 10.000 Euro umfasste, sei ausgeschöpft. „Eine Antragstellung ist damit nicht mehr möglich“, heißt es aus dem Rathaus. Die Bewilligung der Anträge sei nach dem Windhundprinzip erfolgt. Wer die Voraussetzungen erfüllte, konnte 200 Euro beziehungsweise (für Inhaber des Familienpasses) 300 Euro an Zuschüssen in Anspruch nehmen.

Die Förderrichtlinie war erst vor kurzem vom Stadtrat beschlossen worden, um auch Mietern und anderen Einwohnern, die sich keine große Fotovoltaikanlage aufs Dach setzen lassen können, die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Strom zu produzieren. Die Richtlinie war von vornherein bis zum Jahresende befristet.