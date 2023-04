Jetzt schläft er friedlich, der kleine Tristan Zorn (hier mit Mama Sarah, Papa Thorsten und Bruder Erik). Vor einer Woche konnte er es nicht abwarten, auf die Welt zu kommen. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Kurz vor Erreichen des Marienhospitals Tristans rasanter Start ins Leben: Geburt im fahrenden Auto - am Pottgraben in Osnabrück Von Bettina Klimek | 11.04.2023, 05:52 Uhr | Update vor 37 Min.

Am 1. April wurde Tristan Zorn aus Holzhausen geboren. Als seine Eltern Sarah und Thorsten Zorn an diesem Tag Verwandten und Freunden von den Umständen seiner Geburt berichteten, hielt das jeder für einen Aprilscherz. Was war passiert?