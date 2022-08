Die Gasbeschaffungsumlage gewährleistet laut Versorgern die Versorgungssicherheit. Doch noch bestehen einige Unklarheiten - auch bei Versorgern rund um Osnabrück. FOTO: Axel Heimken/dpa (Symbolbild) up-down up-down Kostensteigerungen trotz laufendem Vertrag? Gasumlagen: Das kommt auf Kunden der Versorger rund um Osnabrück zu Von Niklas Golitschek | 21.08.2022, 08:30 Uhr

Mit dem Beschluss der Gasbeschaffungsumlage haben Verbraucher und Energieversorger nun Klarheit: Die Kilowattstunde darf ab Oktober 2,419 Cent mehr kosten. Auch wenn das den Versorgern in der Region Osnabrück hilft, üben sie Kritik an der Bundesregierung. Und sie erklären, was ihre Kunden nun erwartet.