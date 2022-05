In Georgsmarienhütte ist Gas ausgetreten. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. (Symbolbild) FOTO: dpa-Zentralbild Keine Gefahr für Menschen Gas tritt aus Tank in Georgsmarienhütte aus - Einsatzkräfte vor Ort Von Catharina Peters | 22.05.2022, 12:52 Uhr

In Georgsmarienhütte vermeldet die Osnabrücker Polizei am Sonntagvormittag einen Gasaustritt. Menschen seien nicht in Gefahr.