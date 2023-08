Unkraut geflämmt Gartenarbeit löst Feuer in Georgsmarienhütte aus Von Anke Schneider | 24.08.2023, 16:02 Uhr Feuerwehreinsatz in der Haarmannstraße in Alt-Georgsmarienhütte. Foto: NWM-TV up-down up-down

Knapp einer Katastrophe entkommen sind am Donnerstagnachmittag die Bewohner eines Hauses in Alt-Georgsmarienhütte. In der Haarmannstraße brannte ein Strauch, der nah an einer Hauswand stand.