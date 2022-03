Es kamen mehr Schüler als erwartet zum Friedensmarsch in Georgsmarienhütte. FOTO: Christoph Beyer Politische Bildung auf der Straße Beeindruckender Friedensmarsch: 2500 Schüler ziehen durch Georgsmarienhütte Von Christoph Beyer | 18.03.2022, 16:36 Uhr

Ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzten am Freitagvormittag rund 2500 Schüler in Georgsmarienhütte. Insgesamt vier Schulen hatten sich an dem Friedensmarsch beteiligt.