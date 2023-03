Am Mittwochmorgen wurde vor der Graf-Ludolf-Schule in Kloster Oesede ein Kind angesprochen. Die Polizei wird nun verstärkt Streife fahren. Symbolfoto: dpa/Carsten Koall up-down up-down Das rät die Polizei Fremder spricht Kind vor der Grundschule in Kloster Oesede an Von Anke Schneider | 01.03.2023, 19:26 Uhr

Vor der Graf-Ludolf-Grundschule in Kloster Oesede wurde am Mittwochmorgen ein Kind von einem Fremden angesprochen. Die Polizei gibt Ratschläge, was in solchen Fällen zu tun ist.