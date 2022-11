Der Aufbauendspurt läuft: Andre Krüger vor der Flötzinger Alm. Foto: Wolfgang Elbers up-down up-down Öffnungsverbot am Feuerabend Almhütte in Georgsmarienhütte steht: Alle wichtigen Zeiten und Events Von Wolfgang Elbers | 05.11.2022, 07:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Aufbau der Almhütte auf dem Roten Platz in Oesede ist am Wochenende erledigt. Was die Gastro-Betreiber Elmira Kuberski und Andre Krüger bis zum 22. Dezember planen und warum sie am Samstag beim Feuerabend der Citygemeinschaft nicht mitmachen dürfen.