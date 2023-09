Photovoltaik, Solar und Speicher Firma Energie-AS aus Osnabrück jetzt in Georgsmarienhütte Von Wibke Niemeyer | 06.09.2023, 08:46 Uhr Adam Stoltman versteht sich als regionaler Partner für Photovoltaikanlagen, Solaranlagen und Stromspeicher. Foto: Wibke Niemeyer up-down up-down

Photovoltaik-Anlagen liegen im Trend. Das hat auch Adam Stoltman, Inhaber der Firma Energie-AS erkannt. Er berät Kunden, plant und nimmt Anlagen ab. Jetzt bietet er seinen Service auch in Georgsmarienhütte am Harderberg an.