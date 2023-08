Nächtlicher Feuerwehreinsatz Kaffeewagen brennt am Oeseder Bahnhof in Georgsmarienhütte Von Arlena Schünemann | 21.08.2023, 05:59 Uhr Die Feuerwehr wurde gegen 3.30 Uhr zu dem Brand in der Oeseder Straße alarmiert. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down

In der Nacht zu Montag ist im Bereich des Bahnhofs in Oesede (Stadt Georgsmarienhütte) ein Kaffeewagen in Brand geraten.