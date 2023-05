Die Feuerwehr Kloster Oesede lädt zu ihrem Jubiläumsfest ein. Foto: Feuerwehr Kloster Oesede up-down up-down Fest zum 90-Jährigen Feuerwehr in Kloster Oesede feiert mit Schlauchkegeln und Live-Musik Von Hannah Baumann | 24.05.2023, 12:03 Uhr

In diesem Jahr feiert die Feuerwehr in Kloster Oesede ihren 90. Geburtstag und lädt am Samstag, 3. Juni 2023, ab 16 Uhr auf den Festplatz am Gerätehaus in der Klosterstraße ein.