Am Samstag, 5. November, lädt die Citygemeinschaft zum Feuerabend in die Oeseder City in Georgsmarienhütte ein. Foto: Citygemeinschaft Oesede up-down up-down Feuerabend am 5. November Gaukler, Feuerspucker und Musik in Georgsmarienhütte Von Anke Schneider | 24.10.2022, 08:27 Uhr

Zum Bummeln, Genießen und Leute treffen in stimmungsvoller Atmosphäre lädt der Feuerabend am Samstag, 5. November in Georgsmarienhütte-Oesede ein. Die Citygemeinschaft Oesede hat in der Innenstadt mehrere Attraktionen vorbereitet.