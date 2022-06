Passend zur aktuell laufenden „Dino-City“ in der Georgsmarienhütter Innenstadt sind die Urzeitechsen die Cover-Motive der Ferienpass-Aktion. Über das gut gefüllte Angebot freuen sich (von links) Martina Möllenkamp (Jugendpflegerin Stadt Georgsmarienhütte) und Bürgermeisterin Dagmar Bahlo. FOTO: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten Verkauf ist gestartet Georgsmarienhütte: Alle Antworten rund um den Ferienpass 2022 Von Anke Schneider | 21.06.2022, 15:47 Uhr

In knapp vier Wochen ist es schon so weit, dann starten die großen Sommerferien in Niedersachsen und damit auch die vielen Aktionen, Ausflüge oder Workshops bei der Georgsmarienhütter Ferienpass-Aktion.