An die Schippe, fertig, los: Bürgermeisterin Dagmar Bahlo und Dieter Michalowitz beim Pflanzen des Tupelobaums am Ufer des Schwanenweihers in Georgsmarienhütte. Die ursprüngliche Heimat des Tupelobaums (botanisch: Nyssa sylvatica) liegt in Nordamerika. Er gilt als besonders robust.

Foto: Niklas Otten/Stadt Georgsmarienhütte