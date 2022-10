Im Räumungsverfahren vor dem Amtsgericht in Bad Iburg hat das Gericht dem Vermieter Recht gegeben. Symbolfoto: dpa/Stephan Jansen up-down up-down Vermieter bekommt Recht auf Eigenbedarf Nach Gerichtsurteil: Georgsmarienhütter Großfamilie muss Haus bis Januar räumen Von Petra Pieper | 07.10.2022, 06:30 Uhr

Familie Gjogaj ist verzweifelt: Was in einem Jahr nicht möglich war, muss nach dem Urteil des Amtsgerichts Bad Iburg jetzt in vier Monaten geschafft werden: eine passende Wohnung für die siebenköpfige Familie zu finden.