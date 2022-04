Auf der Sutthauser Straße in Georgsmarienhütte ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Der 69 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Straße im Ortsteil Holzhausen in Richtung Osnabrück. Zeitgleich versuchte ein neunjähriges Mädchen aus Georgsmarienhütte, die Fahrbahn zu überqueren. Mit ihrem Fahrrad wollte sie die Überquerungshilfe kurz vor der Einmündung zur Ludwig-Wolker-Straße nutzen. Dabei wurde die Fahrradfahrerin von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Das Mädchen wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Behinderungen des fließenden Verkehrs.