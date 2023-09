Zusammenstoß an der Sutthauser Straße Fahrradfahrerin übersieht Auto an einer Kreuzung in Georgsmarienhütte Von Anke Schneider | 20.09.2023, 14:03 Uhr Eine Radfahrerin übersah in Georgsmarienhütte ein stehendes Auto. Symbolfoto: Imago/Felix Koenig up-down up-down

Zu einem Unfall in es in Georgsmarienhütte-Holzhausen am Mittwochmorgen gegen 9.20 Uhr gekommen. Eine Radfahrerin übersah ein Auto und fuhr auf den Wagen auf.