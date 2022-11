Noch steht das Gerüst, aber ab nächster Woche können die Kunden im neuen Edeka-Markt in Oesede einkaufen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Rundgang mit Guido Gartmann So sieht es im neuen Edeka Dütmann in Georgsmarienhütte aus Von Raphael Steffen | 12.11.2022, 10:42 Uhr

Am 17. November soll der Neubau des Edeka-Dütmann-Marktes an der Glückaufstraße in Oesede öffnen. Bis dahin laufen die letzten Arbeiten auf Hochtouren. Investor Guido Gartmann gewährt einen ersten Blick ins Innere.