Musikjournalist Peter Urban hat seine „Erinnerungen an ein Leben mit der Musik" in einem Buch veröffentlicht. Die deutsche Stimme des ESC ist „On Air" Musikjournalist Peter Urban liest in Georgsmarienhütte aus seinem Buch „On Air" Von Tom Bullmann | 23.06.2023, 09:30 Uhr

Seit 1966 lebt Peter Urban in Hamburg. Dennoch vergisst er seine Wurzeln in Bramsche und Quakenbrück nicht. Erinnerungen an Osnabrück, an seine Karriere als Rundfunk-Journalist und ESC-Kommentator wird er auspacken, wenn er in Georgsmarienhütte aus seinem Buch „On Air“ liest.