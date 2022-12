Gut angenommen: die Feuertonne zum Aufwärmen zwischendurch. Foto: Andreas Wenk up-down up-down Auftakt zu neuer Tradition? Erster Weihnachtszauber am Harderberg überzeugt die Besucher Von Andreas Wenk | 11.12.2022, 17:37 Uhr

Am Harderberg in Georgsmarienhütte bahnt sich eine neue Tradition an. Der von der Jugend St. Maria Frieden veranstaltete Weihnachtszauber ist offenbar ein voller Erfolg. Eine Neuauflage im nächsten Jahr erscheint so gut wie sicher.