Eine weitere Vorstellung des Musicals „Rock of Ages“ gibt es am 8. September auf der Waldbühne Kloster Oesede. FOTO: Bastian Fröhlig up-down up-down Waldbühne Kloster Oesede „Rock of Ages“ ein großer Erfolg: Zusatzvorstellung in Georgsmarienhütte Von Thomas Wübker | 25.08.2022, 14:17 Uhr

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es am 8. September eine Zusatzvorstellung des Musicals „Rock of Ages“ auf der Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte.