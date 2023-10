Das Comeback des Party-Events nach den Corona- und den Pandemie-Auswirkungen geschuldeten Absagen 2020, 2021 und 2022 steht im Zeichen eines kleinen Jubiläums: Es ist die zehnte Auflage der Kneipentour, die 2011 erstmals von GMHütter Wirten organisiert wurde und traditionell Mitte Oktober auf dem Veranstaltungskalender steht.

Vier Busse pendeln zwischen den Stopps

Auch diesmal gibt es wieder einige Neuerungen. So zählt das Apfelbäumchen am Kasinopark erstmals - neben den Kneipentour-Mitbegründern Gildehaus und Brauhaus Dröge in Oesede, dem Kolpinghaus und Tor III in Alt-GMHütte zu den Stadtionen des Herbst-Events. Mit dabei sind auch Waldesruh am Harderberg und die Klosterschänke in Kloster Oesede. Vier Shuttle-Busse sorgen von 19 Uhr bis zwei Uhr in der Nacht nonstop für den möglichst schnellen Transport der Gäste zwischen den teilnehmenden Gaststätten.

Musikalisch ist wieder für fast jeden Soundgeschmack etwas im Angebot - egal ob Rock- und Pop-Ohrwürmer, Unplugged-Kost oder härtere Gitarrenklänge. Im Apfelbäumchen rocken „12 Ender“ und „“Bourban Connection“, im Brauhaus Dröge sorgen „TwoGathered & Friends“ für Stimmung und bei Gildehaus sind „Crocodile Gandhi“ und „Navy and the angry Acoustic“ zu erleben.

Ausblick auf 2024

Außerdem im Kneipentour-Programm: „Stageminister“, die im Hotel Waldesruh für Abfeierspaß sorgen, „Weckörhead“, die in der Klosterschänke in die Vollen gehen, sowie „Steamin Feet“ im Kolpinghaus und die „Fats Meyer Revival Band“ im Tor III. Mitorganisator Josef Krapp, Sprecher des „Wirte aus GMHütte“-Kreises: „Wir hoffen, dass der Wetter wieder mitspielt und die Jubiläumsausgabe ein Veranstaltungs-Highlight wird.“

Im nächsten Jahr wird angestrebt, dass sich die Zahl der teilnehmenden Wirte erhöht. Krapp: „Wir sind im Gespräch mit einer weiteren Location im Stadtzentrum.“ Außerdem sei nicht ausgeschlossen, dass sich in Zukunft auch das Kasino wieder beteilige: „In diesem Jahr hat das terminlich nicht gepasst, aber es könnte 2024 wieder klappen.“