Liliana Ferreira (rechts), Lilli Wittmann sowie zehn weitere Dröperaner sind einmal wöchentlich früh am Morgen auf den Beinen, um die Schulweg-Sicherheit an der Ecke Wellendorfer Straße/Heinrich-Schmedt-Straße zu verbessern. Foto: Petra Pieper up-down up-down 150 Freiwillige im Landkreis Osnabrück Elternlotsen in Dröper: Wie ist der Job bei Nieselregen und zwei Grad? Von Petra Pieper | 27.01.2023, 07:10 Uhr

In morgendlicher Dunkelheit und Kälte sorgen Elternlotsen an der Hauptkreuzung in Dröper für die Sicherheit der Grundschüler, die auf ihrem Fußweg zur Schule die vielbefahrene Wellendorfer Straße kreuzen müssen. Ein Vergnügen ist das nicht immer.