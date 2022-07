Planer Roland Seeger, der gemeinsam mit seiner Frau Christina die „Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung“ (FFS) in Hohenahr leitet, erklärte am Montag beim Präsentationsabend in der Antoniusschule zur Bauentwurfsplanung: „Das ist eine Herausforderung. Aber wenn bei der Umsetzung alles ineinandergreift und sich viele engagieren, können die vielen kleinen Puzzles, die hier zusammengebracht werden müssen, was die Eigenleistungen betrifft, durchaus an drei Wochenenden passiert sein.“