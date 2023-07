In Kloster-Oesede verschafften sich Diebe in der Nacht zu Donnerstag Zugang zu einer Tankstelle. Foto: Michael Gründel up-down up-down Tabakwaren gestohlen Diebe brechen in Tankstelle in Kloster-Oesede ein Von Henrike Laing | 06.07.2023, 18:12 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Tankstelle in Kloster-Oesde ein. Es wurden Tabak und ein Wertbehältnis gestohlen.