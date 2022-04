155 Fremdarbeiter sind derzeit auf dem EGO-Gelände im Einsatz. FOTO: Archiv EGO GMHütte gibt Standards vor Schlachthof: Subunternehmen zahlen Mindestlohn Von Wolfgang Elbers | 16.07.2013, 19:58 Uhr

Die Erzeugergemeinschaft Osnabrück (EGO), die seit 1969 den Schlachthof am Harderberg betreibt, ist in Zusammenhang mit dem Skandal um illegale Beschäftigung, miserable Arbeitsbedingungen und Lohndumping in der Fleischindustrie nicht in die Schlagzeilen geraten. Die am Schlachthof tätigen Subunternehmen müssen Mindeststandards einhalten.