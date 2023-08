Die 33-jährige Frau aus Heuerßen begab sich Anfang der Woche zur Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg und zeigte folgenden Sachverhalt an: Sie habe bei einem seriösen Autohandel in Georgsmarienhütte einen Pkw gekauft, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach dem Verkaufsgespräch vor Ort sollte sie eine E-Mail vom Autohaus bekommen, in der die Zahlungsmodalitäten erklärt werden.

Die Frau habe dann auch eine entsprechende Mail erhalten, so die Polizei weiter. Alles habe auf sie vertrauenswürdig gewirkt. Dann habe sie die 26.440 Euro für das Auto auch überwiesen. Das sei vor etwa zwei Wochen gewesen.

Da der Übergabetermin für den Pkw nun gekommen sei, habe sie telefonisch Kontakt zu dem Autohaus aufgenommen. Hier habe man sich überrascht gezeigt, da dort kein Geld eingegangen sei. Vermutlich wurde der E-Mail-Account des Autohauses gehackt und eine falsche E-Mail versandt, vermutet die Polizei. Deshalb wurde die Geschädigte dazu gebracht, die Zahlung auf ein falsches Konto zu tätigen.

Wie und was genau passiert ist und ob noch weitere Kunden des Autohauses betroffen sind, muss noch ermittelt werden.

Auch in Osnabrück wird ermittelt

Die Polizei In Osnabrück teilt mit, dass auch das Autohaus aus Georgsmarienhütte am Freitag, 18. August, Strafanzeige bei der Polizei erstattet hat. Das zuständige Fachkommissariat beim Zentralen Kriminalermittlungsdienst (ZKD) der Polizeiinspektion in Osnabrück habe Ermittlungen wegen des Ausspähens von Daten und der Fälschung beweiserheblicher Daten aufgenommen.

Um welches Autohaus es sich handelt, wollten jedoch weder die Polizei in Osnabrück noch die Polizei in Schaumburg preisgeben.