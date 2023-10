Vorverkauf ab 23. Oktober „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf der Waldbühne Kloster Oesede Von Thomas Wübker | 22.10.2023, 08:01 Uhr Die Proben für das Musical „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sind in vollem Gange. Es wird ab dem 2. Dezember auf der Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte gespielt. Foto: Thomas Wübker up-down up-down

Der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist wohl einer der beliebtesten Weihnachtsfilme überhaupt. In diesem Jahr wird das Märchen auf der Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte gespielt. Am Montag, 23. Oktober, beginnt der Vorverkauf.