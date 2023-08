Anlieger: Jeder Weg ist gefährlich Tempo 70 auf dem Dörenberg: Was in Bad Iburg geht, erklärt GMHütte für rechtswidrig Von Dr. Stefanie Adomeit | 08.08.2023, 05:30 Uhr Kurz vor der Kuppe vom Herrenrest: Familie Grunwald steht mit Eberhard Schröder (rechts) an ihrer Einfahrt. Der Weg vom und zum Haus ist hier immer riskant, vor allem aber für die Kinder auf ihrem Weg zur Schule. Foto: Stefanie Adomeit up-down up-down

Nach dem Unfall Ende Juli, bei dem auf der B51 vier Autos aufeinander rauschten, werden in Georgsmarienhütte erneut Forderungen laut, das Tempo auf dem Dörenberg wie in Bad Iburg auch auf GMHütter Gebiet auf 70 zu senken. Die Stadt erklärt das für rechtswidrig – während es in Bad Iburg gilt.