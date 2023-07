Starkes Interesse der Bürger an Wärmeplanung Foto: Marijan Murat up-down up-down Stahlwerk, DMK, Wiemann und Stadtwerke Größeres Fernwärmenetz in Georgsmarienhütte? Das ist der Stand Von Nina Kallmeier | 24.07.2023, 14:00 Uhr

In der Diskussion um alternative Heizkonzepte soll Fernwärme eine größere Rolle spielen. In Georgsmarienhütte gibt es ein solches Netz bereits. Mit dem Stahlwerk Georgsmarienhütte, dem Deutschen Milchkontor (DMK) und Möbelproduzent Wiemann hatten drei Unternehmen überlegt, die Fernwärme auszuweiten. Was daraus geworden ist.