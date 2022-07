Selbst Gastgeber und Kinderhilfe-Vorsitzender Heinz Gravenkötter schien nicht recht zu wissen, was auf dem Programm stand. Dorit Schleissing, Dramaturgin des Osnabrücker Musiktheaters, konnte Abhilfe schaffen. Mit dem Menüplan als Vorlage hatte sie eine „musikalisch-kulinarische Melange“ aus verschiedenen Texten und Liedern zusammengestellt, die sich natürlich in erster Linie um das Thema Essen drehten. Verfeinert wurde das Ganze durch eine Prise Drama: So wird Kellnerin Ilse (Saskia Boden) nicht nur von Koch Michelin (Alexandre Pierre), sondern auch vom US-Fleischbeauftragten, Kolomán Zsupán (Mark Hamman), umgarnt.