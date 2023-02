Die Veranstaltungsbierdeckel sind wieder da. Darüber freuen sich (von links): Stadtmarketinggeschäftsführer Olaf Bick, Bürgermeisterin Dagmar Bahlo und Doreen Wolter (Abteilung für Kultur und Stadtmarketing). Foto: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten up-down up-down 33 Termine auf dem Bierdeckel Diese Veranstaltungen sind in Georgsmarienhütte in diesem Jahr geplant Von Anke Schneider | 19.02.2023, 13:30 Uhr

Der Stadtmarketingverein Georgsmarienhütte hat die Veranstaltungsbierdeckel neu aufgelegt. Ein kurzer Blick auf die Vorder- und Rückseite verrät, dass der Veranstaltungskalender in Georgsmarienhütte unter anderem mit den Kirmessen, fünf Weihnachtsmärkten, dem Cityfest, Autokino oder GMHütte on Ice auch in 2023 prall gefüllt ist.