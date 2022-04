„Der neue Bürgermeister der Stadt GMHütte heißt Ansgar Pohlmann“, verkündet Kämmerer Ulrich Richter, der die Moderation übernommen hat. Und die Sozialdemokraten wissen: Der Satz wäre beinahe mit einem anderen Namen vollendet worden. Als Annegret Lalottis während der Auszählung zwischenzeitlich bei 52,55 Prozent liegt, ist der Applaus groß. Und es geht noch einmal ein Raunen durch die Reihen, als die Kandidatin nach 26 von 27 Wahlbezirken plötzlich wieder ganz nah an den Konkurrenten heranrückt. Entsprechend entweicht dem einen oder anderen später ein Schimpfwort, um dem Frust Luft zu machen. Eberhard Schröder, der im Wahlkampfteam mitgearbeitet hat, spiegelt die Stimmung wieder. „Da ist man enttäuscht“, sagt er. Aber auch bei ihm kommt dann die kämpferische Stimmung hinterher: Gegenüber der ersten Wahl habe sich die eigene Kandidatin deutlich mehr verbessert als der CDU-Konkurrent.

Die parteilose Lalottis selbst wertet die 49,39 Prozent als „tolles Ergebnis“. Ein „Hätte, wäre, wenn“ möchte sie gar nicht erst beginnen. Soll heißen: Im Wahlkampf habe man die richtigen Themen angesprochen wie Bildung und Bürgerbeteiligung. „Da sind die anderen Kandidaten mit auf den Zug aufgesprungen“, sagt die 51-Jährige. Dann folgt der Blick nach vorne: „Ein Wechsel ist möglich“, sagt sie in Bezug auf die Kommunalwahl im September. Diese Perspektive haben auch andere Sozialdemokraten, wie Kreis-Fraktionschef Rainer Spiering und Bundestagsmitglied Martin Schwanholz. „Ansgar Pohlmann sollte das Ergebnis sorgfältig analysieren. Es lässt darauf schließen, dass ein Politikwechsel gewollt war“, sagt Schwanholz. „Die CDU im Landkreis hat die Quittung für Schirmbeck und Co. erhalten“, ist Spiering überzeugt. GMHütte soll also Rückenwind geben für die kommenden Wahlen.