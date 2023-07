Im GMHütter Rathaus hängt der Haussegen schief. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Kritik an Dagmar Bahlo Die Politik in Georgsmarienhütte dreht sich zu oft um sich selbst Meinung – Raphael Steffen | 27.07.2023, 15:37 Uhr

Gift und Galle in GMHütte: In der Kommunalpolitik wird mit harten Bandagen gekämpft. Das ist nicht per se falsch – doch alle Beteiligten sollten aufpassen, dass sie dabei die Bürger nicht aus dem Blick verlieren.