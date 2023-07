Gut gefüllt präsentierte sich die Georgsmarienhütter Graf-Stauffenberg-Straße beim alljährlichen „Flohmarkt rund ums Rathaus“ am Sonntagvormittag. Foto: Christoph Beyer up-down up-down Schnäppchenjagd rund ums Rathaus Das waren die kuriosesten Funde beim Flohmarkt in Georgsmarienhütte Von Christoph Beyer | 02.07.2023, 16:56 Uhr

Tausende Besucher nutzten am Sonntag die Gelegenheit zum Schlendern und Stöbern auf dem Georgsmarienhütter Flohmarkt „Rund ums Rathaus“. Die 46. Auflage hielt auch diesmal eine breite Palette an Waren aller Art bereit, darunter so manche Kuriosität.