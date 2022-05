Die Flötzinger Alm hat in Georgsmarienhütte schon nach zwei Jahren fast Kult-Charakter. Nun kommt das Aus am Standort Im Spell. FOTO: Archiv/Wolfgang Elbers Landkreis versagt Duldung Im Spell Der Almhütte in Georgsmarienhütte droht das Aus Wolfgang Elbers | 02.05.2022, 09:09 Uhr | Update vor 30 Min. | Von| 02.05.2022, 09:09 Uhr | Update vor 30 Min. | 5 Leserkommentare

Die Flötzinger Alm in der Straße Im Spell in Georgsmarienhütte-Oesede muss umziehen. Der Landkreis Osnabrück hat die frühere Duldung zurückgezogen. Eine Ersatzlösung in Georgsmarienhütte gestaltet sich schwierig.