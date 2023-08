Donnerstag, Freitag und Samstag „Hütte rockt“ 2023 in Georgsmarienhütte: Das Programm zum Download als PDF Von Fynn Wattenberg | 26.07.2023, 16:16 Uhr Logo NEO Hütte rockt! 2023 in Georgsmarienhütte: Das Programm zum Download als PDF Symbolfoto: Andre Havergo up-down up-down

Am Donnerstag, 10. August 2023, startet „Hütte rockt“ in Georgsmarienhütte in die nächste Runde. Das vollständige Festivalprogramm gibt es hier zum Download als PDF-Datei.