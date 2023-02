Ein Hubschrauber dieses Typs flog am Dienstag über GMHütte. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Sichtung in Dröper Warum ein Hubschrauber über Georgsmarienhütte geflogen ist Von Raphael Steffen | 09.02.2023, 17:42 Uhr

Am Dienstag tauchte ein Helikopter am Himmel über Georgsmarienhütte auf. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was es damit auf sich hat.