„So voll ist es sonst nur an Weihnachten.“ Gemeindereferentin Monika Dunkel und Katja Meyer vom Pfarrgemeinderat strahlten wie die Sonne an diesem Vormittag. Die Bankreihen in der Kirche waren bis in die hinterste Reihe besetzt gewesen, besonders junge Familien mit Kindern waren zum Gottesdienst mit Pastor Walterbach eingeladen worden. Die Kleinen hatten im Kindergarten Tiermasken gebastelt, die sie während der Messe zum Thema „Noah und die Arche“ trugen. Die Erwachsenen seien begeistert gewesen, so die beiden Frauen.