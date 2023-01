Das Team von Brinkhege in Bad Rothenfelde, (von links) Ralf Sauk, Christin Wulfmeier und Lea Wiesner, hatte Spaß an ihrem besonderen Arbeitseinsatz. Foto: Brinkhege/Christin Wulfmeier up-down up-down Witzige Aktion im Osnabrücker Südkreis Warum Kunden der Bäckerei Brinkhege am Sonntag im Schlafanzug kamen Von Anke Schneider | 09.01.2023, 09:35 Uhr

Der ein oder andere Kunde der Brinkhege-Backshops im Südkreis des Osnabrücker Landes dürfte am Sonntagmorgen gestaunt haben. Da standen doch tatsächlich Kunden am Tresen und kauften ihre Brötchen im Schlafanzug. Und nicht nur das: Auch Verkäuferinnen sahen anders aus als sonst. In Schlafanzug und Bademantel bedienten sie die Kundschaft.