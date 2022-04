Winfried Bornemann liest aus seinem Buch „Bornemanns Fehlanzeigen. Verrückte Inserate - Starke Antworten FOTO: Kathrin Engelhardt Immer wieder schön skurril „Briefmacker“ Winfried Bornemann tischt in Georgsmarienhütte auf Von Kathrin Engelhardt | 10.04.2022, 11:27 Uhr

Der kabarettistische Briefeschreiber Winfried Bornemann, der in den 80er Jahren durch seine Juxbriefe an Prominente, Politiker und Institutionen berühmt wurde, erheiterte seine Fangemeinde in der Villa Stahmer mit einem Querschnitt aus seinen acht Büchern.