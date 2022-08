In Georgsmariehütte ist ein Brand ausgebrochen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Im Kohlgarten 10 Brand in Georgsmarienhütte - Flammen schlagen aus dem Keller Von Elena Werner | 31.08.2022, 06:49 Uhr

Ein Wohnhaus ist in Georgsmarienhütte in Brand geraten, nachdem das Feuer in einer Kellerwohnung ausgebrochen war. Auch nachdem das Feuer gelöscht war, stellte die Feuerwehr immer wieder neue Brände fest.