Das Feuer war in der Kellerwohnung dieses Hauses an der Straße Kohlgarten ausgebrochen. Archivfoto: Raphael Steffen up-down up-down Hoher Schaden nach Feuer Brand in Georgsmarienhütte: Bewohner können ins Haus zurückkehren Von Raphael Steffen | 01.09.2022, 15:45 Uhr

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alt-Georgsmarienhütte können die meisten Bewohner in ihr Zuhause zurückkehren – bis auf einen.