Die Straßenbauarbeiten für den Bypass an der Borgloher Straße sind fast fertig, jetzt fehlen noch Schranken und Schilder. FOTO: Jörn Martens Auf der Borgloher Straße Bypass gegen Motorradlärm in Georgsmarienhütte: Am 21. Mai soll es losgehen Von Frank Wiebrock | 07.05.2022, 10:00 Uhr

Eine Mini-Umleitung soll auf der Borgloher Straße in Georgsmarienhütte künftig an Wochenenden die Motorradfahrer ausbremsen. Voraussichtlich am 21. und 22. Mai wird die Schranke das erste Mal geschlossen. Kann diese Art der Vergrämung funktionieren?