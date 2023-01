Ein Transporterfahrer aus Bielefeld hat in Georgsmarienhütte die Höhenbegrenzung auf dem Parkplatz am Bolte-Haus gerissen. Symbolfoto: imago-images/INSADCO up-down up-down Fahrerflucht am Bolte-Haus Bielefelder ramponiert mit Transporter Höhenbegrenzung in Georgsmarienhütte Von Heiko Kluge | 18.01.2023, 12:16 Uhr

Das kommt immer wieder vor: Transporter- oder Lkw-Fahrer unterschätzen die Höhe ihres Gefährts und beschädigen eine Höhenbegrenzung. So erging es einem Bielefelder in Georgsmarienhütte. Wegen dieses Vorfalls stand er nun sogar in Bad Iburg vor Gericht.