Georgsmarienhütte, Dienstagnachmittag: Das Kart-Junior-Team des ATC Varel, ein Regionalclub im ADAC Weser-Ems, trainiert in Georgsmarienhütte. Ihr Areal: ein Parkplatz auf dem Firmengelände von Leder Brinkmann auf dem Harderberg. „Der Sohn des Geschäftsführers fährt auch in unserem Team mit. Hier passen die Bedingungen, wir haben genug Platz für zwei Anhänger für die Karts und die Pylonen und stören niemanden“, erzählt Trainer Björn Saremba im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dreimal die Woche trainieren Samantha und Romy auf dem Firmengelände von Leder Brinkmann auf dem Harderberg. Foto: Saremba Motorsport

Aufgebaut ist schon ein Parcours mit orange-weißen Pylonen. Die gesamte Strecke mit verschiedenen Aufgaben ist zwischen 300 und 500 Meter lang. Außer Schnelligkeit kommt es vor allem auf Geschicklichkeit an. Denn jeder umgeworfene oder verschobene Pylon würde im Wettbewerb Strafsekunden ergeben, die zur Fahrzeit addiert werden. Zur Trainingsgruppe gehören Björns Töchter Samantha und Romy Saremba. „Gib Gummi“ ist das Lebensmotto der Schwestern, die unter dem Namen „Saremba Motorsport“ im Kart-Slalom vertreten sind.

Von Osnabrück bis Bremen erfolgreich unterwegs

Während andere Mädchen in ihrem Alter in ihrer Freizeit reiten oder tanzen, sind die 16-Jährige und ihre zwölf Jahre alte Schwester auf den Rennstrecken von Osnabrück bis Bremen unterwegs. Auch in der Motorsport-Arena in Oschersleben, auf dem Hockenheim- und dem Nürburgring haben sie schon an Rennveranstaltungen teilgenommen. Und das sogar ziemlich erfolgreich. Um nur einige Titel zu nennen: Samantha ist Niedersachsen-Meisterin 2019, Vize-Weser-Ems-Meisterin 2018, 2019, 2021 und 2022, Vize-Niedersachsen-Meisterin 2018, 2021, 2022. Und sie qualifizierte sich dieses Jahr zum Bundesendlauf beim ADAC-Slalom-Youngster-Cup in der Pfalz.

Samantha Saremba 2022 beim Bundesendlauf in Friedrichshafen/Bodensee. Foto: Saremba Motorsport

Auch ihre vier Jahre jüngere Schwester Romy konnte schon einige Erfolge verbuchen. Sie ist Weser-Ems-Drittplatzierte 2022 und qualifizierte sich kürzlich erstmalig zur Norddeutschen Kart-Slalom Meisterschaft in Berlin sowie zum Bundesendlauf am Nürburgring. Außerdem fahren beide 2023 bei „United in Dreams Kart für jedermann“ mit. Dadurch, dass Samantha und Romy beide Vorläufe in Südbayern mitgefahren sind, qualifizierten sie sich automatisch für die Deutschen Meisterschaften im inklusiven E-Kart-Slalom.

Früh übt sich

Mit acht Jahren saß Samantha das erste Mal in einem Kart. „Sie saß drin und wollte nicht mehr heraus“, erzählt Vater Björn, für den Motorsport auch schon immer eine große Rolle im Leben gespielt hat. Er war viele Jahre Trainer und Jugendleiter im Ortsclub MSC Osnabrücker Land in Bissendorf. Tochter Samantha ist 2015 im Kart-Slalom eingestiegen. Wenn Samantha, die in Osnabrück eine Ausbildung zur Biologisch-Technischen Assistentin an den Ludwig Fresenius-Schulen macht, im Kart sitzt, dann ist sie frei und in ihrem Element. „Es gibt nur dich, das Auto und die Rennstrecke, das ist ein cooles Gefühl“, beschreibt sie ihre Faszination. Aus Altersgründen hat sie die Kart-Serie beendet und ist inzwischen auf Automobilsport umgestiegen.

Samantha Saremba ist inzwischen auf Automobilsport umgestiegen. Foto: Saremba Motorsport

Romy, die die sechste Klasse der Oberschule Borgloh besucht, ist ihrer Schwester 2017 in den Kart-Slalom gefolgt und strebt ihre Erfolge an. „Es macht mir sehr viel Spaß und ich vermisse kein anderes Hobby“, sagt sie. Für den Erfolg investieren beide Mädchen viel Zeit ins Training. Vater Björn sagt:

„Wer nach vorne kommen möchte, muss eifrig trainieren.“ Björn Saremba

Für Training und Wettbewerbe gehen pro Woche der Dienstag, Mittwoch, Freitag und das Wochenende drauf. „Motorsport bestimmt unser Leben als Familie. Anders würde es gar nicht gehen“, sagt Mama Daniela.

Kart-Sport ist nicht machbar ohne Hilfe der Eltern

„Die Saison läuft von März bis Ende August. Im Oktober und November finden meist die Endläufe statt“, erklärt Björn Saremba. Aufs Jahr gesehen sei die Familie über 20.000 Kilometer unterwegs. Während Björn mit Romy zu Rennen fährt, begleitet Daniela Samantha. Kontakt halten sie immer per Liveticker übers Handy. Die Eltern fiebern mit ihren Kindern mit. „Als Mama denkt man immer, hoffentlich geht alles gut“, sagt Daniela, die die Rennanzüge kauft, natürlich in den Wunschfarben ihrer Töchter.

Eine Motorsport-Familie: v.l. Daniela, Björn, Romy und Samantha Saremba. Foto: Wibke Niemeyer

Rennanzüge ist das Stichwort. Denn die Sicherheit ist bei dem ganzen Fahrspaß und Adrenalin wichtig. Dazu gehört die passende Kleidung, die neben einem Overall aus speziellen Kart-Schuhen, feuerfester Unterwäsche, einem Helm mit Visier und Handschuhen besteht.