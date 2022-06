Aus bisher ungeklärter Ursache stieß das Auto gegen das Gebäude einer Tankstelle. FOTO: NWM-TV Person eingeklemmt Auto kracht in Georgsmarienhütte in Tankstellengebäude Von Arlena Janning | 07.06.2022, 13:58 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag auf der Teutoburger-Wald-Straße in Georgsmarienhütte gekommen. Ein Auto ist in das Gebäude einer Tankstelle gefahren.